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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

6 крейцеров 1818 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 6 крейцеров 1818 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1818
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 6 крейцеров 1818 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2877 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 50 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2016.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1818 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1818 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен 6 крейцеров 1818 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR

Где продать?

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