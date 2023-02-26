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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1820 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1820 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1820 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1820
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1820 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5502 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 65 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1820 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1820 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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