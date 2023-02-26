Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
Геллер 1820 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,6 - 0,9 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- НоминалГеллер
- Год1820
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1820 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 5502 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 65 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
Где продать?
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