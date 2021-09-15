flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1817 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1817 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1817 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1817
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1817 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3670 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 90 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1817 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1817 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1817 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1817 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Геллер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1817 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские медные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы