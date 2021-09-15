Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
Геллер 1817 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,6 - 0,9 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- НоминалГеллер
- Год1817
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1817 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3670 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 90 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
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