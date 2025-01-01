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Саксен-Гильдбурггаузен
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1817
Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1817 года
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6 крейцеров 1817
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
Геллер 1817
Средняя цена
70 $
Продажи
0
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