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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1817
Средняя цена
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1817
Средняя цена70 $
Продажи
04
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