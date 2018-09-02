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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1810 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1810 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1810 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1810
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1810 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2018.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1810 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1810 на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
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