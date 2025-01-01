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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1810 года

Медные монеты

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Геллер 1810
Средняя цена65 $
Продажи
02
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