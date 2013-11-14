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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1812 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1812 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1812 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1812
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1812 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3118 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 185 CZK
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе Russiancoin - 28 ноября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата28 ноября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе Russiancoin - 8 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе Russiancoin - 7 февраля 2019
ПродавецRussiancoin
Дата7 февраля 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1812 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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