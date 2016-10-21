Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826
Геллер 1806 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,6 - 0,9 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
- ПериодФридрих
- НоминалГеллер
- Год1806
- ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
- Монетный дворХильдбургхаузен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1806 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Где продать?
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