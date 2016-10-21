flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1806 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1806 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1806 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1806
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1806 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 110 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1806 на аукционе Solidus Numismatik - 19 марта 2024
ПродавецSolidus Numismatik
Дата19 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1806 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1806 на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьAU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1806 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские медные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы