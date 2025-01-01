flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Монеты Саксен-Гильдбурггаузен 1806 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1806
Средняя цена40 $
Продажи
01

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1806
Средняя цена75 $
Продажи
03
Категория
Год
Поиск