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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

1 крейцер 1806 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - 1 крейцер 1806 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - 1 крейцер 1806 года - цена серебряной монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,73 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • Номинал1 крейцер
  • Год1806
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты 1 крейцер 1806 года. Это серебряная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен 1 крейцер 1806 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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