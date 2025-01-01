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Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Серебряные монеты 1 крейцер Фридриха - Саксен-Гильдбурггаузен

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1 крейцер 1806-1811

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
180601181100
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