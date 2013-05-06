flag
Саксен-ГильдбурггаузенПериод:1806-1826 1806-1826

Геллер 1821 года (Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих)

Аверс монеты - Геллер 1821 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, ФридрихРеверс монеты - Геллер 1821 года - цена монеты - Саксен-Гильдбурггаузен, Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,6 - 0,9 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Гильдбурггаузен
  • ПериодФридрих
  • НоминалГеллер
  • Год1821
  • ПравительФридрих (Герцог Саксен-Гильдбурггаузенский)
  • Монетный дворХильдбургхаузен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Гильдбурггаузенской монеты Геллер 1821 года. Это медная монета периода Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 38 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Гильдбурггаузен Геллер 1821 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Геллер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-ГильдбурггаузенКаталог монет ФридрихаМонеты Саксен-Гильдбурггаузен 1821 годаВсе Саксен-Гильдбурггаузенские монетыСаксен-Гильдбурггаузенские медные монетыСаксен-Гильдбурггаузенские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы