Чили Период: 1746-2021 1746-2021
Золотые монеты 1 эскудо Карла III - Чили
1 эскудо 1761-1762
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1761 So J - 0 31762 So J 968 0 3
1 эскудо 1763-1766
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1763 So J 540 0 01764 So J - 0 01766 So V - 0 2
1 эскудо 1772-1788
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1772 So DA 384 0 01773 So DA 3,400 0 01774 So DA 4,488 0 11775 So DA 3,128 0 01776 So DA 5,372 0 41777 So DA 5,780 0 01778 So DA 5,508 0 01779 So DA 6,324 0 11780 So DA 4,080 0 71781 So DA 3,332 0 11782 So DA 3,332 0 01783 So DA 2,584 0 11784 So DA 3,264 0 11785 So DA 2,448 0 01786 So DA 2,652 0 11787 So DA 3,060 0 11788 So DA 3,672 0 0
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