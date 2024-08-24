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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1761 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1761 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1761 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1761 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 14000 USD. Торги состоялись 8 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - January 9, 2011
Чили 1 эскудо 1761 So J на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Чили 1 эскудо 1761 So J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
7995 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Чили 1 эскудо 1761 So J на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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