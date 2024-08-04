Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1786 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Тираж UNC 2,652
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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