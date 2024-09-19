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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1786 So DA
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 64
Аверс
Реверс
4 эскудо 1786 So DA
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1786 So DA
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1786 So DA
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 1
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