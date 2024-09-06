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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1786 года So DA (Чили, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,394

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1786 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Jesús Vico за 7250 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
Чили 2 эскудо 1786 So DA на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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