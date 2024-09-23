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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Золотые монеты 2 эскудо Карла III - Чили

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2 эскудо 1764

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1764 J 143 0 0
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2 эскудо 1773-1789

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1773 So DA 850 0 11774 So DA 3,026 0 21777 So DA - 0 11781 So DA - 0 01782 So DA 1,632 0 11783 So DA 1,292 0 01786 So DA 1,394 0 11787 So DA 1,768 0 11788 So DA - 0 21789 So DA 2,380 0 2
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