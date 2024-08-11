Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1777 года So DA (Чили, Карл III)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1777 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34491 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3613 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
Чили 2 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 2 эскудо 1777 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла III Монеты Чили 1777 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск