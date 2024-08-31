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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Soler y Llach (formerly Martí Hervera & Soler y Llach)

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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