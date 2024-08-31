Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1781 года So DA (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,7682 гр
- Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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