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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1789 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1789 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,380

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1789
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1789 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
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Чили 2 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
3765 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Чили 2 эскудо 1789 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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