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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1788 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1788 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1788
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Cayón Subastas за 640 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • UBS (1)
Чили 2 эскудо 1788 So DA на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Чили 2 эскудо 1788 So DA на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1788 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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