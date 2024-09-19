Чили Период: 1746-2021 1746-2021
2 эскудо 1788 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,904)
- Вес 6,7682 гр
- Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1788
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1788 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Cayón Subastas за 640 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2015.
Сохранность
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- UBS (1)
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