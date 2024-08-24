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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

2 эскудо 1773 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1773 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1773 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,904)
  • Вес 6,7682 гр
  • Чистого золота (0,1967 oz) 6,1185 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 850

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1773
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 2 эскудо 1773 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30398 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 2 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Чили 2 эскудо 1773 So DA на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1773 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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