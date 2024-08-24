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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1786 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 9488 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2529 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Stack's - February 22, 2022
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Heritage - April 29, 2019
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Чили 8 эскудо 1786 So DA на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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