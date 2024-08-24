Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1786 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 9488 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (16)
- Baldwin's (1)
- Cayón (8)
- Goldberg (2)
- Heritage (12)
- Herrero (1)
- HERVERA (3)
- ibercoin (1)
- Künker (1)
- Morton & Eden (1)
- Rauch (1)
- Rio de la Plata (1)
- Schulman (1)
- Sedwick (2)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (3)
- Stack's (4)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (4)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2529 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск