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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1779 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Тираж UNC 6,324

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4252 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2013 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1779 So DA на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Чили 1 эскудо 1779 So DA на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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