Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1779 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Тираж UNC 6,324
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4252 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2013 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск