Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1764 года So J (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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