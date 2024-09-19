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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1766 года So V (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1766 года So V - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1766 года So V - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1766
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1766 года со знаком So V. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1766 So V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Чили 1 эскудо 1766 So V на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Чили 1 эскудо 1766 So V на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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