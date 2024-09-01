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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1776 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1776 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1776 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Тираж UNC 5,372

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1776 So DA на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
5903 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Чили 1 эскудо 1776 So DA на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
2340 $
Цена в валюте аукциона 2340 USD
Чили 1 эскудо 1776 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 1 эскудо 1776 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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