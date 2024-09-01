Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1776 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Тираж UNC 5,372
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 5500 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
5903 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
2340 $
Цена в валюте аукциона 2340 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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