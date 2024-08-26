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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1783 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1783 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1783 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Тираж UNC 2,584

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
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Чили 1 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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