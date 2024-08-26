Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1783 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Тираж UNC 2,584
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
Сохранность
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Где продать?
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