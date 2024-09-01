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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1783 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1783 So DA
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 эскудо 1783 So DA
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1783 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1783 So DA
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 1
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