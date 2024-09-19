Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1783 года So DA (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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