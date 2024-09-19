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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1783 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 3 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1783 So DA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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