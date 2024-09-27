Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1780 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Тираж UNC 4,080

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3050 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3268 $
Цена в валюте аукциона 3050 EUR
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Чили 1 эскудо 1780 So DA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Чили Каталог монет Карла III Монеты Чили 1780 года Все чилийские монеты чилийские золотые монеты чилийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск