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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

Монеты Чили 1780 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1780 So DA
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
4 эскудо 1780 So DA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1780 So DA
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
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