Чили Период: 1746-2021 1746-2021
8 эскудо 1780 года So DA (Чили, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,000
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3450 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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