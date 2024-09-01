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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

8 эскудо 1780 года So DA (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года So DA - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,000

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком So DA. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3450 EUR. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
3724 $
Цена в валюте аукциона 3450 EUR
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2848 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - December 3, 2020
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - May 2, 2019
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - May 2, 2019
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - September 11, 2018
Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Чили 8 эскудо 1780 So DA на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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