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Чили Период: 1746-2021 1746-2021

1 эскудо 1762 года So J (Чили, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1762 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1762 года So J - цена золотой монеты - Чили, Карл III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 968

Описание

  • Страна Чили
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Сантьяго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20871 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4169 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Чили 1 эскудо 1762 So J на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Чили 1 эскудо 1762 So J на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Чили 1 эскудо 1762 So J на аукционе Heritage - January 4, 2010
Чили 1 эскудо 1762 So J на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
4169 $
Цена в валюте аукциона 4169 USD

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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