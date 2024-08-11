Чили Период: 1746-2021 1746-2021
1 эскудо 1762 года So J (Чили, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0998 oz) 3,1026 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 968
Описание
- Страна Чили
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Сантьяго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость чилийской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком So J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 20871 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4169 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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