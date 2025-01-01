Commemorative copper-nickel coins 5 Roubles of USSR - Russia

flag
Russia

Commemorative copper-nickel coins 5 Roubles of USSR

5 Roubles 1987

70 years of the October Revolution
1987099
5 Roubles 1988

Monument to Peter the Great
1988198
5 Roubles 1988

Monument to the Millennium of Russia
1988158
5 Roubles 1988

Saint Sophia Cathedral
1988136
5 Roubles 1989

Cathedral of the Intercession on the Moat
1989184
5 Roubles 1989

Registan
1989136
5 Roubles 1989

Annunciation Cathedral
1989153
5 Roubles 1990

Large palace
1990154
5 Roubles 1990

Assumption Cathedral
1990130
5 Roubles 1990

Matenadaran
1990185
5 Roubles 1991

Archangel Cathedral
1991133
5 Roubles 1991

State Bank Building
1991158
5 Roubles 1991

David of Sasun
1991075
