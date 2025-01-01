RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991
Commemorative copper-nickel coins 5 Roubles of USSR - Russia
5 Roubles 198770 years of the October Revolution
YearMarkDescriptionSalesSales1987099
5 Roubles 1988Monument to Peter the Great
YearMarkDescriptionSalesSales1988198
5 Roubles 1988Monument to the Millennium of Russia
YearMarkDescriptionSalesSales1988158
5 Roubles 1988Saint Sophia Cathedral
YearMarkDescriptionSalesSales1988136
5 Roubles 1989Cathedral of the Intercession on the Moat
YearMarkDescriptionSalesSales1989184
5 Roubles 1989Registan
YearMarkDescriptionSalesSales1989136
5 Roubles 1989Annunciation Cathedral
YearMarkDescriptionSalesSales1989153
5 Roubles 1990Large palace
YearMarkDescriptionSalesSales1990154
5 Roubles 1990Assumption Cathedral
YearMarkDescriptionSalesSales1990130
5 Roubles 1990Matenadaran
YearMarkDescriptionSalesSales1990185
5 Roubles 1991Archangel Cathedral
YearMarkDescriptionSalesSales1991133
5 Roubles 1991State Bank Building
YearMarkDescriptionSalesSales1991158
5 Roubles 1991David of Sasun
YearMarkDescriptionSalesSales1991075
