PolandPeriod:1506-2020 1506-2020

Coins of Poland 1711

Vicariate coins

Obverse 10 Ducat (Portugal) 1711 ILH Vikariat
Reverse 10 Ducat (Portugal) 1711 ILH Vikariat
10 Ducat (Portugal) 1711 ILH Vikariat
Average price270000 $
Sales
01
Obverse 8 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 8 Ducat 1711 ILH Vikariat
8 Ducat 1711 ILH Vikariat
Average price110000 $
Sales
03
Obverse 6 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 6 Ducat 1711 ILH Vikariat
6 Ducat 1711 ILH Vikariat
Average price
Sales
00
Obverse 4 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 4 Ducat 1711 ILH Vikariat
4 Ducat 1711 ILH Vikariat
Average price19000 $
Sales
08
Obverse 3 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 3 Ducat 1711 ILH Vikariat
3 Ducat 1711 ILH Vikariat
Average price49000 $
Sales
01
Obverse 2 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 2 Ducat 1711 ILH Vikariat
2 Ducat 1711 ILH Vikariat
Average price4800 $
Sales
019
Obverse 2 Ducat 1711 Vikariat
Reverse 2 Ducat 1711 Vikariat
2 Ducat 1711 Vikariat
Average price6500 $
Sales
09
Obverse 2 Ducat 1711 ILH Vikariat
Reverse 2 Ducat 1711 ILH Vikariat
2 Ducat 1711 ILH VikariatSilver
Average price1600 $
Sales
01
Obverse Ducat 1711 Vikariat
Reverse Ducat 1711 Vikariat
Ducat 1711 Vikariat
Average price3000 $
Sales
2195
Obverse Ducat 1711 Vikariat
Reverse Ducat 1711 Vikariat
Ducat 1711 VikariatSilver
Average price
Sales
00
Obverse Ducat 1711 Vikariat
Reverse Ducat 1711 Vikariat
Ducat 1711 Vikariat
Average price3200 $
Sales
050
Obverse Ducat 1711 Vikariat
Reverse Ducat 1711 Vikariat
Ducat 1711 VikariatSilver
Average price920 $
Sales
06
Obverse 2 Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse 2 Thaler 1711 ILH Vikariat
2 Thaler 1711 ILH Vikariat
Average price27000 $
Sales
04
Obverse Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse Thaler 1711 ILH Vikariat
Thaler 1711 ILH Vikariat
Average price1400 $
Sales
1474
Obverse 1/2 Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse 1/2 Thaler 1711 ILH Vikariat
1/2 Thaler 1711 ILH Vikariat
Average price960 $
Sales
0107
Obverse 1/4 Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse 1/4 Thaler 1711 ILH Vikariat
1/4 Thaler 1711 ILH Vikariat
Average price480 $
Sales
029
Obverse 1/8 Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse 1/8 Thaler 1711 ILH Vikariat
1/8 Thaler 1711 ILH Vikariat
Average price550 $
Sales
050
Obverse 1/8 Thaler 1711 ILH Vikariat
Reverse 1/8 Thaler 1711 ILH Vikariat
1/8 Thaler 1711 ILH VikariatCopper
Average price
Sales
00
