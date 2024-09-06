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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1821 S CJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
30 суэльдо (су) 1821
Средняя цена 280 $
Продажи
1 777
Аверс
Реверс
20 реалов 1821 M SR
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 реалов 1821 Bo UG
Средняя цена 45 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
10 реалов 1821 M SR
Средняя цена 75 $
Продажи
1 267
Аверс
Реверс
10 реалов 1821 Sr LT
Средняя цена 80 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
10 реалов 1821 S RD
Средняя цена 120 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 реала 1821 M GJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 реала 1821 S CJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1821 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
8 мараведи 1821
Средняя цена 65 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 мараведи 1821 J
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
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