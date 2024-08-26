Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1821 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1821 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
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