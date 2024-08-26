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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1821 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1821 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1821 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1821 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 581 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 290 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 2 реала 1821 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Испания 2 реала 1821 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1821 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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