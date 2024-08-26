Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1821 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1821 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3986 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
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Где продать?
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