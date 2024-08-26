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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1821 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1821 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1821 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1821 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3986 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе HERVERA - July 13, 2018
Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Soler y Llach - July 12, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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