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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1821 года J (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1821 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1821 года J - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1821 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 406 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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