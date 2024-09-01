Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1821 года J (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1821 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 406 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
Сохранность
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- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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