Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1821 года S RD (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 10 реалов
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5855 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.
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Дата 28 июня 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 3 марта 2020
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Дата 30 января 2019
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Дата 12 мая 2018
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Дата 22 декабря 2016
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Дата 14 декабря 2016
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Дата 29 ноября 2016
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