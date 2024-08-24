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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1821 года S RD (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 10 реалов 1821 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 10 реалов 1821 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5855 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 12, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1821 S RD на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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