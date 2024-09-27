Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1821 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1821 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 12 июля 2018.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Numismática Leilões
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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