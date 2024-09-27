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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1821 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1821 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1821 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1821 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 12 июля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (6)
  • Numismática Leilões (1)
  • Pesek Auctions (4)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Numismática Leilões - February 13, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - December 19, 2018
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - December 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1821 J на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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