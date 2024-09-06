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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1821 года Sr LT (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 10 реалов 1821 года Sr LT - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 10 реалов 1821 года Sr LT - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сантандер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком Sr LT. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Cayón Subastas за 230 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (25)
  • Casa de Subastas de Madrid (3)
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  • Herrero (5)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (6)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Sr LT на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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