Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1821 года Sr LT (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 10 реалов
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сантандер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком Sr LT. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Cayón Subastas за 230 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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