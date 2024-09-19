Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1821 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 10 реалов
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (267) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 2400 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.
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