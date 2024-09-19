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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1821 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 10 реалов 1821 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 10 реалов 1821 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (267) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1086 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 2400 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aste - September 19, 2024
Испания 10 реалов 1821 M SR на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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