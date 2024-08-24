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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1821 года Bo UG (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 10 реалов 1821 года Bo UG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 10 реалов 1821 года Bo UG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Бильбао
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком Bo UG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 82 EUR
Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1821 Bo UG на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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