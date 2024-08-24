Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1821 года Bo UG (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 10 реалов
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Бильбао
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1821 года со знаком Bo UG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 917 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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