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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1821 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1821 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1821 года M SR - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1821
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1821 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 601 EUR
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
5621 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 7, 2020
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 16, 2019
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Heritage - January 9, 2017
Испания 20 реалов 1821 M SR на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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