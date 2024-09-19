Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1821 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1821
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1821 года со знаком M SR. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32358 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23500 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 601 EUR
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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