flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 3 пфеннига Генриха XIX - Рейсс-Грейц

type-coin
type-coin

3 пфеннига 1817-1833

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1817144,000041819-011820-001821-031822-001823-001824-001825-001826-011827-081828-011829-021830-021831L-0171832L-171833L-07
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIXВсе рейсские монетырейсские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы