Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1829 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал3 пфеннига
- Год1829
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1829 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Где продать?
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