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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1829 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1829 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1829 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1829
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1829 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 2074 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1829 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1829 на аукционе Russiancoin - 16 февраля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата16 февраля 2017
СохранностьНет оценки
Цена
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