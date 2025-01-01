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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1829 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1829
Средняя цена160 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829
Средняя цена460 $
Продажи
01
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